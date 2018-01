Polícia Federal apreende mais de 50 quilos de droga dentro de casa no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal apreendeu 53,695 kg de cocaína em forma de pasta-base e cloridrato (pó) em uma casa no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. Duas pessoas foram presas na ação, que ocorreu na tarde desta segunda-feira (29). Além da droga, utensílios para prensar a droga, carros, motos e cerca de R$ 5 mil em dinheiro foram apreendidos.