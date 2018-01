Plantões da saúde serão pagos em três vezes, diz Sesacre

Os plantões extras retirados do contracheque dos trabalhadores em saúde no final do ano passado, referente ao mês de dezembro, serão pagos em três parcelas. O comunicado, feito pela Secretaria de Saúde, deixou surpresos os funcionários, que esperavam receber seus direitos numa única vez. A primeira parte sai junto com o salário de janeiro, nesta quarta-feira. As demais viriam nos meses seguintes, segundo o governo. O comunicado não explica se os plantões do mês de janeiro serão pagos integralmente na folha de feverereiro, como esperam os trabalhadores.

