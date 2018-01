Pai faz bebê de 1 ano refém e ameaça jogá-lo do parapeito em SP

O autor das agressões, que aparentava estar fora de si, ameaçava se jogar com o bebê no colo de uma altura de 10 metros

Um homem fez o próprio filho, um bebê de apenas 1 ano, de refém em Franco da Rocha, Região Metropolitana de São Paulo, nesta segunda-feira (29). Ele foi para um parapeito com a criança, numa altura de 10 metros, após também agredir a esposa.

Com a idade de 28 anos, de acordo com informações da Band, o autor das agressões, que aparentava estar fora de si, ameaçava se jogar com o bebê no colo. A polícia foi chamada em torno das 9h, após uma denúncia de violência doméstica.

De acordo com as autoridades, o rapaz estava armado com uma faca. Viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e uma equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), da Polícia Militar, iniciou as negociações.

Por volta das 15h, homens do Gate conseguiram resgatar o bebê e imobilizar o homem, que foi preso. Segundo o capitão Wellington, da PM, a mãe do rapaz ajudou na ação. “Utilizamos a mãe dele para passar confiança e pedir que ele entregasse a criança”, relatou ao programa da Band, Brasil Urgente.