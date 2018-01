Mulher tem cabelos cortados e sobrancelhas raspadas por membros de facção

Mais um vídeo mostrando cenas de agressão e humilhação contra uma mulher, supostamente praticado por membros de uma facção crimimosa circula nas redes sociais.

No vídeo uma jovem que seria moradora de um bairro tradicional do 2º Distrito de Rio Branco aparece cercada por quatro homens que em uma breve conversa é possível entender que ela foi condenada pelo “tribunal do crime” a ter os cabelos longos cortados e as sobrancelhas raspadas.

A condenação pelo que é possível entender se deu porque um homem, integrante da facção pede aos chefes do tribunal uma punição contra a mulher. Isso porque supostamente ela teria desrespeitado o homem que seria namorado dela e por conta disso gerou uma confusão com outras pessoas em que o tal homem foi agredido a golpes de garrafa.

Veja video