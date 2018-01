Motociclista tenta desviar de buraco e criança e atropela duas que lavavam moto na calçada

Era por volta das 19 horas desta segunda-feira, dia 29, quando os socorristas do 5º Batalhão de Bombeiros do Alto Acre, foram acionados para resgatarem pessoas que teriam se envolvido em um acidente envolvendo moto, no Bairro Eldorado.

No local, foi encontrado com ferimentos pelo corpo, dois menores, de 11 e 16 anos. As primeiras informações dão conta que, os menores estavam lavando uma moto na calçada quando aconteceu o sinistro.

O motociclista identificado, Geovane da Silva Costa (25), ficou no local para prestar socorro e esclarecimento às autoridades.

Os bombeiros conduziram todos para o hospital de Brasiléia, onde passaram por exames e raio-x, uma vez que reclamavam de dores pelo corpo e poderiam estar com fraturas ósseas pelo corpo.

Após exames, os menores iriam ficar em observação até serem liberados. O motociclista prestou esclarecimentos para os agentes de transito e policiais e foi liberado em seguida, ficando a disposição caso seja necessário para maiores esclarecimentos dos fatos.

Mais informações sobre o caso a qualquer momento.