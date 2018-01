Menina de 11 anos fica em estado vegetativo após ser medicada durante crise de asma em UPA de Rio Branco

Há quase seis meses, a pequena Gabrielly Cristina, de 11 anos, vive em estado vegetativo após ter recebido uma medicação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral em agosto do ano passado. A mãe da menina, a diarista Siliane Sandra da Silva, de 37 anos, acusa a unidade de saúde de negligência.

A menina deu entrada na UPA com uma crise de bronquite asmática e recebeu duas medicações direto na veia e, em seguida, sofreu um choque anafilático e teve parada respiratória, segundo relata a mãe.

Durante a aplicação do segundo remédio, Gabrielly colocou a mão no pescoço, se debruçou para frente, se urinou e apagou.

“Ela nunca havia tomado medicação na veia, sempre foi via oral, mas nesse dia resolveram dar o remédio, que é um antibiótico muito forte, direto na veia. Não sei porque eles fizeram isso. Não fizeram os primeiros socorros logo. Ela ficou muito tempo sem oxigenação. No laudo diz que foram 11 minutos, mas eu que estava lá, vi que foi bem mais tempo. Demorou muito tempo, foi muita negligência”, denuncia a mãe.

Foram três meses internada no Hospital da Criança, sendo que 17 dias na UTI. Depois disso, a menina teve alta médica e a família conseguiu montar um quarto equipado para atendê-la com a doação das pessoas.

Sem ter como trabalhar, e com outros três filhos de 18, 6 e 3 anos, a diarista diz que estão vivendo somente de doações e com o Bolsa Família.

Gabrielly, de acordo com mãe, era uma menina ativa e sadia. Ela foi diagnosticada com bronquite asmática em março do ano passado. Mas, sempre praticou várias atividades físicas e era bailarina. A mãe lamenta.