Mais um vídeo de facção mostra jovem sendo espancado em uma região de mata

A ousadia das fracções que atuam no Acre tem a cada dia aumentado o medo e terror na população.

Nos últimos tempos vídeos com as mais variadas atrocidades circulam nas redes sociais demonstrando o poder de violência das facções, que por qualquer motivo castigam os seus integrantes ou rivais com penas impostas pelo tribunal do crime que variam de um espancamento com requintrs de crueldade, a corte de cabelos e raspagem de sobracelhas em mulheres a execução sumária, como aconteceu com a jovem Débora Bessa, de 19 anos. Cujo vídeo criou polêmicas, resultou na apresentação voluntária de um menor de idade, e nada mais.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um jovem é espancado por supostos membros de facção criminosa, As agressões são filmadas por um dos homens, enquanto dois deles se utilizam de pernamancas para agredir o jovem e cerca de outros quatro assistem e aparentemente estão no local para garantir que o agredido não fuja.