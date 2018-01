Mais um sinal de vazante é registrado nas águas do rio Iaco

Mesmo diante dessa calmaria das águas, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura já elaboraram o Plano de Contingência

De ontem para hoje, a diminuição no volume das águas foi na ordem de 25 centímetros. Com isso, a situação em Sena Madureira é extremamente tranquila no presente momento. “Desde a semana passada o rio Iaco vem apresentando sinais de vazante. Graças a Deus nenhuma família foi afetada até a presente data”, comentou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil em Sena.

O presidente do Bairro São Felipe, Raimundo Izídio, o ‘Pombo Roxo’, morador antigo de Sena Madureira, diz que a população respirada aliviada neste ano de 2018. “Já tivemos grandes alagações em Sena Madureira, com prejuízos enormes para a comunidade. É claro que o inverno ainda não acabou, mas no momento Sena Madureira vive uma situação tranquila”, comentou.

Mesmo diante dessa calmaria das águas, a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Prefeitura já elaboraram o Plano de Contingência para socorrer as famílias em caso de necessidade.