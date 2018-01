Inscrições para o Fies começam em fevereiro; saiba como concorrer

Mudanças no programa oferecem oportunidades exclusivas para alunos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e modalidade com vagas a juro zero

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam no próximo mês. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e tirou nota superior a zero na redação poderá concorrer a uma das vagas para o primeiro semestre.

Modalidades

I. Serão ofertadas vagas a juro zero para estudantes que tiverem renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos. Nela, o aluno começará a pagar as prestações após se formar, com parcelas de, no máximo, 10% de sua renda mensal. Em 2018, serão 100 mil vagas nessa modalidade.

II. Nesta modalidade, o programa vai oferece vagas exclusivas para alunos com renda familiar per capita de até cinco salários mínimos e que morem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

III. Aqui, o financiamento será realizado com recursos do BNDES e atenderá estudantes de todo o País.

Essas novidades fazem parte do Novo Fies, lançado no fim do ano passado pelo Governo do Brasil. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Fies Seleção. Com informações do Portal Brasil.