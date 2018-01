Facções criminosas nasceram em presídios e de lá comandam execuções e tráfico de drogas

Sistema prisional acreano passou a utilizar o RDD e o bloqueio de celulares nos presídios da Capital

A reportagem divulgada pela BBC nesta segunda-feira (29) caiu como uma bomba no setor de Segurança Pública do Governo do Acre. Além de relembrar episódios trágicos ocorridos durante o ano de 2017, os dados apresentados pela matéria trazem mais uma vez à tona um arsenal de falhas do sistema de Segurança do Estado e coloca em cheque a eficiência dos setores responsáveis.

Querendo impedir a chegada e dominação do tráfico por parte das facções criminosas CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital), ambas criadas no interior de presídios do Sudeste brasileiro, lideranças do crime que comandavam as mazelas acreanas resolveram unir forças em 2013 e dar início a facção Bonde dos 13, ou como é popularmente conhecido, o B13. A sigla deu início a uma onda de terror e guerra territorial por pontos de vendas de drogas e por um período de tempo, teve controle das rotas de tráfico do Acre.

Reconhecendo as falhas de policiamento nas fronteiras e a falta de recursos do crime presentes no Estado, as facções de maior alcance a nível nacional resolveram então entrar na briga pela zona do tráfico na Amazônia e envia homens, armamentos e ordens dadas diretamente pelas maiores cabeças do crime organizado do Brasil.

Com a chegada eminente das facções ao Acre, o B13 iniciou uma guerra letal contra o Comando Vermelho e recebeu apoio do PCC para tentar exterminar os rivais e monopolizar o mercado das drogas no Estado.

RESPOSTA DO ESTADO

Com execuções em curso e declarações amplamente divulgadas em aplicativos de mensagens, a guerra entre facções gerou o clima de pânico e medo entre a população acreana. As Forças de Segurança do Estado prontamente responderam com uma força tarefa de ações ostensivas nas ruas da Capital e demais cidades do Acre. O policiamento foi reforçado, o monitoramento de pontos de conflito foi intensificado e as rotas vistas como possíveis pontos de venda de drogas passaram a ser ainda mais vigiados.

Mesmo com todo esforço das polícias, as execuções continuavam a ocorrer uma atrás da outra. Mas afinal, de onde partiam as ordens? Quem escolhia os alvos? Como parar as ações do crime organizado?

ATRÁS DAS GRADES

O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen/2016) definiu que, a cada 100 mil habitantes, o Acre tem uma taxa de aprisionamento de 647 de presos, o que corresponde ao dobro da média nacional. Dentro destas estatísticas, 45% dos detentos são jovens com idades entre 18 e 24 anos, convivendo em ambiente hostil, onde as maiores cisões e acordos entre facções criminosas são organizados.

Em 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou uma inspeção nos presídios acreanos e definiu o sistema como superlotado e disputado pelas facções criminosas. As declarações dadas por um secretário da Polícia Civil à reportagem da BBC, elucidam um pouco a origem das ordens para execuções e caminhos do tráfico no Acre.

Portela teria afirmado que não é difícil entender a origem da violência que assola o Estado. De acordo com ele, as facções enviam ordens de presídios fora do Acre para que os “soldados do crime” as executem aqui.

O Sistema Prisional acreano respondeu com a inclusão do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em suas atividades e fez a transferência de presos que seriam considerados perigosos e de alta influência no crime local. Por último, foram instalados bloqueadores de celulares nos maiores presídios da Capital, para evitar o contato dos presos com mudo externo, o que desencadeou greves de fome e revoltas nos presídios, rapidamente controladas pelos agentes.