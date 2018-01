Corpo de Bombeiros abre vagas para curso de guardião em piscinas; 75 vagas disponíveis para Rio Branco

Estão abertas também as inscrições para o Curso de Guardião em Piscinas ofertado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Há 75 vagas disponíveis para Rio Branco, uma oportunidade para toda a comunidade.

Os interessados têm até o dia 1 de fevereiro para efetuar a inscrição, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública (Cieps), das 8 às 12 horas.

No ato da inscrição, exige-se a apresentação dos documentos pessoais, comprovante de endereço e o pagamento de uma taxa de R$ 30.

De acordo com informações da Diretoria de Ensino e Instrução da instituição, qualquer pessoa maior de idade poderá concorrer às vagas. Deve-se esclarecer, também, que antes da formação, todos os inscritos serão submetidos a um teste de aptidão física.

O início do curso está previsto para 19 de fevereiro, sendo que as aulas têm carga de 80 horas e serão ministradas em tempo integral.

O treinamento faz parte do calendário de ações da corporação tanto na capital quanto no interior, com o objetivo de habilitar pessoas para o mercado, haja vista que há locais específicos que carecem da exigência desse tipo de profissional, a exemplo de balneários ou qualquer outro estabelecimento que proporcione atividades de lazer em águas rasas e paradas.

Mais informações podem ser repassadas pelo telefone do Cieps 3227-1026.