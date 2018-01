Companhia RAIO realiza primeiras ações na capital

A Companhia Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) foi criada na última sexta-feira, 26, e já nos primeiros dias de atuação tem demonstrado a eficiência esperada pela população acreana. Todos os dias são muitas abordagens, prisões e apreensões.

Inicialmente, o Raio reforçou uma operação integrada fazendo abordagens nas proximidades dos bloqueios policiais. Nesta segunda-feira, 29, as guarnições iniciaram o trabalho em uma escala ordinária, com planejamento estratégico.

De acordo o comandante do Raio, tenente coronel Antônio Teles, as equipes realizaram diversas abordagens na região do Calafate, Baixada da Sobral e Parque da Maternidade, locais de difícil acesso para veículos comuns.

“As pessoas foram surpreendidas com a atuação do Raio porque as guarnições patrulharam praças, parques e becos, locais onde a viatura comum não chegaria e, por essa razão, elas estavam acomodadas, mas nós chegamos lá e incomodamos. Nos primeiros dias já apreendemos armas de fogo, drogas e conduzimos à delegacia alguns indivíduos”, disse o oficial.

O novo modelo de policiamento traz um efetivo policial diferenciado, que tem experiência e recebeu preparação para o deslocamento em motocicletas. A equipe tem a missão de combate à violência nas ruas da capital e de dar apoio às demais viaturas em locais de difícil acesso.