Com única viatura quebrada há quase 5 meses, delegado do Acre leiloa objetos apreendidos e consegue arrecadar R$ 2 mil

Com a única viatura da cidade quebrada desde abril do ano passado, o delegado de Manoel Urbano, no interior do Acre, Samuel Mendes, resolveu fazer um leilão, na última sexta-feira (26), de objetos apreendidos que estavam parados na delegacia há anos. Ao todo, foram leiloadas 50 bicicletas e um motor de barco e a delegacia conseguiu arrecadar pouco mais de R$ 2 mil.