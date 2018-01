Com sonho de ser violinista, ambulante ensaia enquanto vende bombons em terminal de Rio Branco

Porém, retomou logo depois e segue firme no objetivo de se profissionalizar. “O violino é um instrumento que toca na alma, por isso me identifiquei. Como ele é um instrumento delicado, requer muita dedicação, muita mesmo. Como não tenho muito tempo devido ao meu trabalho, entre um cliente e outro fico ensaiando e estudando a partitura”, conta timidamente.

“O professor me cobra muito, mas ele sabe que meu tempo é corrido. Com aula uma vez por semana você não aproveita muito, então tem que ensaiar quando dá e assim a gente vai levando”, enfatiza.

Ao voltar, orgulhosa e com o brilho no olhar, ela mostra o instrumento e revela que comprou parcelado em 12 vezes. O segundo, aliás, pois o primeiro desafinava muito, segundo ela. Já que a ideia é ficar especialista, nada melhor do que procurar um instrumento à altura.

“Eu tenho vontade de tocar na igreja, então acho muito bonito quem toca com perfeição. Então, me identifiquei e o meu objetivo é seguir em frente e não parar”, garante.

“Meu marido disse que isso é pra quem tem talento e não pra mim, mas eu digo que vou conseguir. Quando meu filho foi preso, queriam que eu parasse as aulas, mas não parei. Nunca desisti. Sei que tem gente que nasce com o dom e aprende mais fácil, mas eu sei que também posso conseguir. Quando você tem um objetivo, você pode alcançar”, diz.

“A música é celestial e vai na alma. Isso incentiva as pessoas a combaterem a violência. As pessoas passam por aqui e dizem que gostam, mas ainda nem sei tocar. Estou aprendendo”, diz humildemente.

Ela trabalha no terminal três vezes na semana com uma carga horária de mais ou menos 20 horas (Foto: Tácita Muniz/ G1)

Márcia não quis dizer a média mensal que ganha com a venda na banca. Mas, diz que consegue sustentar a casa, pagar as contas e investir no seu sonho de se tornar profissional na arte do violino.