COM RIGOR: Em Sena, acusados de distribuir Panfletos cobrando taxas a comerciantes são condenados a mais de 90 anos de prisão

A pena maior foi para José Ronaldo, o “Bola”, condenado a 24 anos, 9 meses e 1 dia

O exímio trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil de Sena Madureira somado á denúncia oferecida pelo Ministério Público, resultou na condenação de oito infratores acusados de distribuir panfletos a comerciantes do Bairro Cristo Libertador, por meio dos quais, o grupo cobrava uma taxa mensal de 50 reais. Em troca, a segurança dos estabelecimentos era garantida.

Todas as penas somadas ultrapassam os 90 anos de prisão. Dentre os envolvidos está uma mulher que foi condenada pela justiça a 13 anos e 8 meses. Os demais acusados são todos do sexo masculino, inclusive a grande maioria já se encontra cumprindo pena no presídio Evaristo de Moraes.

De acordo com informações coletadas por nossa reportagem, as penas foram distribuídas da seguinte forma:

José Ronaldo, o “Bola” foi julgado por extorsão, organização criminosa e corrupção de menores e pegou 24 anos, 9 meses e 1 dia de prisão

Frank Keilo Silva de Souza (13 anos e 8 meses)

Francileide Alves de Lima (13 anos e 8 meses)

Antônio Leandro Costa de Oliveira (13 anos e 8 meses)

Roneison Lima (10 anos e 6 meses)

Gilvane Almeida Barros (6 anos)

Felipe Bernardino (6 anos)

Emanuel Araújo Neves (6 anos)

Os panfletos foram deixados nos comércios em junho do ano passado por um casal de jovens. Com o texto ameaçador em mãos, a Polícia Civil começou um trabalho de investigação, identificando oito pessoas envolvidas na ação criminosa. Com base nas provas, todas elas foram condenadas pela justiça de Sena Madureira.