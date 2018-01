Brasiléia terá 4 noites de carnaval com escolha de Rainha e Rei Momo

A cidade de Brasiléia, localizada na fronteira do Acre, terá sua festa de Carnaval 2018. A espera pelos foliões que aguardavam o pronunciamento oficial, terminou na manhã desta terça-feira, dia 30 de janeiro, após uma coletiva organizada na Rádio Aldeia FM.

A Comissão Organizadora composta pelo Secretário de Cultura, Raimundo Lacerda, do diretor da Rádio, Fernando Oliveira, do jornalista Chiquinho Chaves e do presidente da Associação dos Barraqueiros do município, Gláucio José.

O evento ocorrerá do dia 10 a 13 de fevereiro. Irá ter duas matinés e a famosa participação do Bloco das Rolinhas do Coronel na tarde do domingo, dia 11. Segundo o Fernando Oliveira, o evento será transmitido pela rádio Aldeia FM.

A festa será realizada nos moldes do ano de 2017, e contará com o apoio da Prefeitura, além de empresas e terá atrações locais de bandas e DJ’s. A festa será realizada na Praça Ugo Poli, no centro da cidade, que receberá toda uma estrutura de barracas para venda de bebidas, comidas e artesanatos.

Se espera, como nos anos anteriores, um grande número de foliões das cidades vizinhas de Assis Brasil, Epitaciolândia e Cobija, lado boliviano. Toda a estrutura na parte de segurança está sendo tratada pelos setores de segurança pública, junto com a companhia de transito.

Veja vídeo reportagem com Almir Andrade.