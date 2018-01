Após golpe em banco, polícia identifica dois suspeitos de crime em Rio Branco

Duas pessoas foram identificadas no envolvimento do golpe com cartões bancários, no último sábado (27). Polícia nega clonagem de cartões no Banco do Brasil, em Rio Branco.

A Polícia Civil diz que já identificou dois suspeitos envolvidos em golpes com cartões bancários, praticados em Rio Branco no último sábado (27). Vários clientes procuraram o Banco do Brasil para denunciar supostas instalações de equipamentos para clonagem de cartões, chamados de “chupa-cabra”. Na segunda-feira (29), o superintendente do BB no Acre negou que tenha ocorrido clonagem de cartões.

Ao G1, o delegado Alcino Loureiro afirmou, nesta terça (30), que foram identificadas até o momento seis pessoas vítimas do golpe. Ele explicou que o grupo utilizou algum tipo de artefato para prender o cartão do cliente no caixa. Quando isso acontecia, um bandido se aproximava do cliente e repassava um número para a vítima obter informações.

“O cartão ficava preso na máquina e, a partir de então, um dos bandidos ficava dentro da agência, passava uma espécie de comprovante para que telefonasse e um comparsa pedia os dados. Mediante esses dados, tiravam o cartão da máquina – que estava preso com um artefato – e em outra agência faziam outras transações bancárias”, ressaltou.

O delegado revelou que um dos suspeitos ainda está no estado e é monitorado pela polícia. Já o segundo suspeito deixou o Acre recentemente. A prisão preventiva do suspeito já foi solicitada ao Judiciário, segundo Loureiro.

“Um deles ainda está aqui e o outro saiu do estado. Não é uma especificidade do estado do Acre, acontece em outras capitais e, em outra vez houve aqui, o Banco do Brasil já se dispôs a atender os clientes e fazer o ressaciamento em caso de eventuais subtrações que tenham acontecido”, complementou.

Ainda segundo Loureiro, a polícia identificou que o grupo praticou o golpe em outros estados. Ele reafirmou que não houve clonagem dos cartões. O delegado garantiu que os clientes não divulgaram os valores furtados na ação.

“A polícia já vem acompanhando esses criminosos desde outubro. Dois deles já estão identificados, a Delegacia da 1ª Regional – sob comando do delegado Santa Bárbara – vinha atuando em cima desses dois autores”, finalizou o delegado.