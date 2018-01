Superintendente do BB no Acre nega clonagem de cartões em agências e diz que clientes estavam sendo vítimas de golpe

Paulo Amaral disse que película foi instalada nos caixas e que banco está investigando. Cartões ficavam retidos e suspeito oferecia e ajuda dava número de telefone que solicitava dados pessoais e senha.

O superintendente do Banco do Brasil no Acre, Paulo Amaral, nega que tenha ocorrido clonagem de cartões nas agências do BB em Rio Branco. Vários usuários fizeram denúncias de supostos aparelhos “chupa-cabra” em caixas eletrônicos e a informação se espalhou nas redes sociais no sábado (27). Amaral afirma que os usuários estavam sendo vítimas de um golpe.

Amaral explicou que os criminosos inseriram uma espécie de película no espaço onde o usuário coloca o cartão. Assim, o cartão ficava retido e, ao procurar outro caixa, o cliente era abordado por uma pessoa relatando ter sofrido o mesmo problema e oferecendo ajuda.

Esse suspeito afirmava que o caixa havia imprimido um documento com um número 0800, que era falso, e, ao ligar, recebia o pedido para digitar o número da conta, da agência e a senha do cliente. Com essas informações, os criminosos ficavam livres para acessar a conta do cliente e até fazer empréstimos. Ao menos cinco pessoas foram vítimas, segundo o superintendente.

“Isso foi repassado pelos próprios clientes que procuraram as agências na manhã desta segunda-feira (29). Não foi clonagem, pois cartão com chip não clona. Eles colocaram esse objeto onde insere o cartão que ficava retido. Infelizmente, as pessoas foram contra as orientações, aceitaram ajuda de estranhos e passaram os dados por telefone”, lamenta.

Inicialmente, o banco acreditava que os casos haviam ocorrido somente na agência da Avenida Ceará, mas, após a apuração, a suspeita é que o grupo tenha agido em outras agências. Por isso, afirma que o banco está apurando, com o uso de imagens de câmeras de segurança do próprio banco, como eles agiram, como instalaram a película e quem são os criminosos.

“Ainda estamos atuando para ver como eles fizeram isso. É claro, eles fingiam estar usando o caixa normalmente. Nas câmeras aparecem duas ou três pessoas no caixa eletrônico para não permitir que os outros clientes vissem a movimentação. Depois ele ficavam observando, usavam outras máquina e esperavam para abordar. Eles tentavam esconder o que estavam inserindo como se tivessem indo sacar dinheiro ou fazendo outro procedimento”, explica.

O superintendente explica que apenas uma máquina de cada agência teve a película inserida no espaço para o cartão e alguns até chegaram a quebrar. A coordenação do BB trabalha com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para apurar as denúncias e também os boletins de ocorrência que foram registrados.

“Pedimos que as pessoas, caso isso aconteça, saiam imediatamente da agência, só liguem no número que estiver no cartão, ou nos próprios caixas. Além disso, não aceitem ajuda de estranhos, não passem dados por telefone, o BB nunca vai pedir para digitar a senha, jamais”, destaca.

Clientes também teriam recebido mensagem pedindo para atualizar aplicativo. Superintendente diz que sms é falso (Foto: Divulgação)

Outro golpe, dessa vez por meio de SMS, também foi feito pedindo que o cliente atualize a senha para continuar utilizando o aplicativo do BB e em seguida pede que a pessoa clique em um link. A orientação é para não abrir o link e não repassar nenhuma informação.

“Orientamos que os clientes não acessem o link em hipótese alguma. Ratificamos que o BB não solicita nenhum tipo de atualização, validação ou recadastramento de dados, senhas ou aplicativos por telefone ou internet”, ressalta.

Os clientes que usaram essas agências e fizeram transações como saques ou transferências e não tiveram problemas podem ficar tranquilos. O superintendente afirma que os usuários não correm risco de terem problemas.

“Se a pessoa não teve problemas no cartão e não passou os dados para ninguém não tem problema nenhum. O cartão não foi clonado, não houve clonagem. Queremos que todos fiquem tranquilos e quem teve problemas deve procurar a agência, abrir um processo para apurarmos o que aconteceu”, finaliza.