Sindicato protesta contra falta de medicamentos em hospital de saúde mental de Rio Branco

Médicos, enfermeiros e pacientes se reuniram nesta segunda-feira (29) para protestar contra a falta de medicamentos essenciais em frente ao Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), no bairro Sobral, em Rio Branco.

Ao menos 18 medicamentos não estariam disponíveis, segundo o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC), entre eles o carbonato de lítio de 300 mg por via oral, ampolas de hadol 5mg/ml e prometazina de 25 mg.

O diretor do Hosmac, Marcos Araripe, afirma que a equipe do Sindmed-AC esteve na unidade na última terça (23) e se reuniu com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para que os medicamentos fossem restabelecidos. Ele nega que o hospital corra risco de fechar as portas, pois o Ministério da Saúde, em dezembro de 2017, adotou uma nova política para apoiar a permanência dos hospitais psiquiátricos.