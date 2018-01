Rede de fibra ótica vai ser ampliada no 2° Distrito de Rio Branco e vai possibilitar oferta de internet gratuita na região

A rede de fibra ótica em Rio Branco vai ser ampliada a partir deste mês. Isso porque Estado e Município assinaram, na última sexta-feira (26), um termo de cooperação técnica para expandir a oferta de distribuição de internet no 2° Distrito da capital.

Com isso, a rede vai ser estendida da região da Corrente até o conjunto habitacional Cidade do Povo.

Renata Souza, secretária de Ciência e Tecnologia (Sect), explica que a expansão também vai permitir a oferta de internet gratuita, nos mesmos moldes do programa Floresta Digital, à população dos bairros da região.

“Todos os bairros que vão da corrente a Cidade do Povo vão ter acesso à interligação da fibra. Os serviços de escolas estaduais e municipais, as UPA’s [2° Distrito e Cidade do Povo], órgãos estaduais e municipais e Escola de Gastronomia vão poder utilizar da fibra. Posteriormente, vai ser lançado a internet social, que também vai poder usar dessa fibra”, pontua a secretária.