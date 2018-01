Real Madrid muda estratégia para contratar Neymar, revela jornal

De acordo com o “Mundo Deportivo”, Florentino Pérez volta ao plano inicial para fechar com o brasileiro

O jornal espanhol “Mundo Deportivo” publicou um artigo nesta segunda-feira (29) revelando uma mudança de estratégia do presidente do Real Madrid em relação a contratação de Neymar.

Florentino Pérez, mandatário do clube madrilenho, quer “esfriar” as negociações por Neymar para que o acerto com o craque brasileiro seja feito de maneira discreta, a fim de não incomodar o Paris Saint-Germain. Esse era o plano inicial, que foi deixado de lado nas últimas semanas.

O objetivo do presidente do Real é acertar com Neymar ao fim da atual temporada, em julho, mas ele já admite fechar com o astro brasileiro em até dois anos.

Em Paris, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, já deixou claro que vai fazer de tudo para manter o camisa 10 na equipe.

O artigo do “Mundo Deportivo” também cita as declarações de Neymar sobre a Cristiano Ronaldo. Para o diário, quando brasileiro diz que o craque português é “ídolo”, deixando o amigo Messi de lado, ele abre um caminho para Madrid.