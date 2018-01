A QUEIMA ROUPA: Homem é morto a tiro após discussão com cunhado

Em Rondônia

A vítima foi surpreendida pelo cunhado com um tiro no peito a queima roupa de espingarda calibre 12 e morreu segurando o terçado

O crime ocorreu na noite de domingo (28), na Estrada da Penal, ramal Babaçu, a cerca de 36 quilômetros da área urbana de Porto Velho. Jorge Aquino, 46, conhecido como Paraguai, foi morto a tiro pelo próprio cunhado após discussão em uma bebedeira. O suspeito fugiu.

Conforme informações colhidas junto a polícia, Jorge estava em uma residência ingerindo bebida alcoólica e se divertindo com familiares e amigos. Porém, em determinado momento, ele se desentendeu com o cunhado. Houve bate boca e o suspeito foi embora.

Após um certo tempo, a vítima também foi para casa e em pouco minutos chegou ao local o suspeito chamando a vítima na porta. Jorge teria saído da residência armado com um facão, mas foi surpreendido pelo cunhado com um tiro no peito a queima roupa de espingarda calibre 12 e morreu segurando o terçado.

O suspeito evadiu-se e a Polícia Militar foi chamada junto com a Perícia Técnica e o rabecão. Ao término dos trabalhos de praxe, o corpo foi removido ao IML. A Polícia Civil investiga o crime.