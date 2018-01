Polícia prende homem e flagra menor com drogas nas partes íntimas

A jovem estava com cocaína e maconha escondidas nas partes íntimas

Um homem foi preso por trafico de drogas cidade de José de Freitas, Norte do Piauí, neste domingo (28). Com ele, estava uma adolescente com cocaína e maconha escondidas nas partes íntimas.

Informações obtidas pelo ‘G1’ com a polícia, dão conta de que a apreensão partiu de um acidente automobilístico em que o homem detido se envolveu.

“Ele bateu em uma pessoa quando estava no carro. Na revista a guarnição encontrou as drogas”, comentou o cabo João Quaresma, de José de Freitas. O acidente aconteceu nas proximidades da barragem do Estreito e envolveu o carro em que estava o homem preso e uma moto.

No mesmo veículo estava uma adolescente, com drogas escondidas. “Tinha uma adolescente com ele que também foi conduzida para a central, com drogas nas partes íntimas”, relatou o cabo.

A Polícia Militar informou que o homem, de 27 anos, foi encaminhado para Central de Flagrantes e a menor foi apreendida juntamente com as drogas.