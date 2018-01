Polícia Civil prende pastor foragido do MT suspeito de estuprar e engravidar menor

A Polícia Civil, através do Núcleo de Capturas (Necapc), apresentou na manhã desta segunda-feira (29), a prisão de dois homens com mandados de prisões em aberto, sendo um sobre a acusação de estupro e outro por estar evadido do sistema prisional.

No primeiro caso, João do Nascimento Conceição estava sendo procurado pela polícia de Cárceres, no Mato Grosso, onde está sendo investigado pelo estupro de uma menor de 13 e outra de 16 anos. João, segundo o que consta no inquérito era pastor e tinha proximidade com as vítimas desta forma. Uma delas, a menor de 16 anos engravidou em consequência do estupro.

O outro preso mediante mandado judicial foi Volff Teixeira do Nascimento. Este, deixou de cumprir as regras do regime semi aberto e estava considerado evadido do sistema prisional. Ele foi preso na Rua Dom Giocondo, região do bairro Ayrton Sena na tarde de domingo (28).