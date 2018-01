PM prende membro de organização criminosa por tráfico de drogas e porte de arma de fogo em Senador Guiomard

Uma ocorrência gerada por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) culminou na prisão de um indivíduo conhecido pelo alcunha “rato branco” traficando entorpecentes no município de Senador Guiomard. A ação policial desencadeada pelo militares do 9 Batalhão ocorreu nesse domingo, 28, na Avenida Brasil.

De acordo com a guarnição, após ser informada sobre a localização do agente que estava sob posse de uma escopeta, calibre 16, na via pública,e, segundo denúncias, era integrante de uma organização criminosa, deslocou-se para o local a fim de verificar a ocorrência e realizar a prisão do meliante. Ao chegar ao local, os militares foram visualizados pelo envolvido que, para fugir da abordagem, iniciou uma fuga.

Após o cerco policial, os militares conseguiram prender o agente que se evadiu da abordagem. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, além das drogas que foram encontradas na residência do autor, local onde o meliante tentou se homiziar.

O agente foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil do município de Senador Guiomard, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.