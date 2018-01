Peixe em Sena só de açude

Os pescadores do Município de Sena Madureira vêm enfrentando a escassez de peixe fornecida pelo Rio Purus o maior Rio da região. Segundo relatos dos profissionais da pesca, em decorrência da grande quantidade de água que está dificultando assim a pesca do peixe grande, o mais valorizado no comércio local.

Nossa reportagem conversou com o pescador José Carlos, residente na comunidade do São José, segundo ele as famílias dos profissionais da pesca passam por dificuldades financeiras nesta época do ano, por não terem como manter o sustento de suas famílias até a vazante do rio, e alguns também lamentam o corte no seguro defeso que nesta época do ano garantia o sustento das famílias que dependem do pescado para sobreviver, forçando assim as famílias a buscarem uma outra alternativa de vida para garantirem sua sobrevivência.

Ronaldo Duarte