Motorista sofre mal súbito e caminhão carregado de madeira tomba na BR-364, próximo de Ariquemes

O condutor de uma carreta ficou ferido após sofrer um mal súbito, perder a direção do veículo e tombar em um barranco. O acidente aconteceu no sábado (27), na BR-364, a aproximadamente 50 quilômetros do município de Ariquemes.

Segundo informações da PRF, o motorista estava conduzindo uma carreta carregada de madeira com destino a Ji-Paraná, quando saiu da pista, vindo a tombar às margens da BR.

O Samu e o corpo de bombeiros estiveram no local pois a vítima estava presa as ferragens. Após o trabalho intenso, o motorista Alberto Mendes, foi socorrido até o hospital regional do município de Ariquemes com uma lesão na perna esquerda. O caso foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.