Mais de 300 pessoas fazem fila para conseguir vaga em cursos de idiomas do Centro de Estudos de Línguas

Mais de 300 pessoas fizeram fila, na manhã desta segunda-feira (29), para conseguir vaga em cursos de idiomas do Centro de Estudos de Línguas (CEL) em Rio Branco. As inscrições iniciaram nesta segunda e seguem até o dia 5 de fevereiro em modalidades diferentes.

No início do mês, o centro anunciou 1.085 vagas para os cursos de inglês, espanhol, italiano, francês e libras. Durante o período de inscrição, vão ser distribuídas 250 senhas para atendimento. As aulas iniciam em março.

O coordenador administrativo do CEL, Ramsés Luiz, explica que os três primeiros dias são destinados para inscrições de alunos da rede pública e que a procura pelas vagas superou as expectativas.

Em busca de uma vaga no curso de inglês para a neta, Maria Rosilda disse ter entrado na fila às 4h40 desta segunda. Ela relata que muitas pessoas foram para o local ainda no dia anterior, mas que tem esperanças de conseguir a vaga.

Já candidatos da comunidade em geral podem se inscrever nos dias 1º e 2º de fevereiro e, no dia 5 de fevereiro são abertas as inscrições para o curso de Libras, exclusivo para a comunidade.

Documentação necessária

Para fazer a inscrição, em caso de alunos da rede pública, é necessário apresentar cópias legíveis da carteira de identidade (RG) ou da certidão de nascimento, cópia do comprovante de endereço e ainda uma declaração escolar que comprove a matrícula do aluno no ano em questão.

Já alunos das escolas particulares e a comunidade em geral é necessário também cópias do RG, comprovante de endereço e ainda uma cópia do comprovante de conclusão de ensino médio ou superior ou declaração escolar que comprove matrícula na rede particular em 2018.

A documentação deve ser entregue na sede do CEL, na Avenida Getúlio Vargas, nº 3030. As vagas são distribuídas entre a sede do órgão, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (Cerb), o Centro de Referência de Inovações Educacionais (Crie) e na Escola Heloísa Mourão Marques.