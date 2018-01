Mãe é presa suspeita de matar bebê de 2 meses

A mulher teria chegado de uma festa, embriagada, e elevado o bebê

Uma mulher foi presa neste domingo (28), em Manicoré, no interior do Amazonas, suspeita de matar a própria filha, uma bebê de apenas 2 meses.

De acordo com informações obtidas pelo ‘G1’, a mulher teria chegado de uma festa, embriagada. A avó do bebê estava com ela, dormindo na cama, quando a mulher pegou a criança e a levou.

Já pela manhã, a mãe da criança teria voltado com ela já morta em seus braços. O bebê tinha marcas roxas ao redor do pescoço e apresentava sangramento nas narinas. Um laudo está sendo preparado no hospital regional Dr. Hamilton Cidade para comprovar a causa da morte.

A mulher foi levada para a delegacia do município, onde fica à disposição da Justiça.