Justiça condena universidade por não entregar diploma e aluna é indenizada em R$ 3,5 mil por danos morais

Uma estudante do curso de pedagogia precisou entrar na Justiça para conseguir o diploma do curso da Universidade Paulista (Unip) pólo Rio Branco. Por causa disso, o Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) obrigou a universidade a entregar o documento e a pagar o R$ 3,5 mil por danos morais à estudante. A decisão é da Vara Única da Comarca do Bujari, interior do Acre.