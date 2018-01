Jovem de 22 anos é  alvejado com tiro na testa

A tentativa de homicídio contra o jovem Arthur Antunes Pinto Nascimento, de 22 anos, aconteceu na noite deste domingo (28), quando de acordo com informações o rapaz caminhava no Parque do Palheiral, no bairro João Eduardo I e dois homens aue circulavam em uma bicicleta passaram por Arthur e o garupa efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a testa da vítima.

Uma equipe de suporte avançado do SAMU socorreu o rapax que foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo a equipe médica do SAMU, a vítima sobreviveu, porque o tiro não chegou a penetrar o crânio.

A Polícia Militar esteve no local em busca de informações para tentar identificar os criminosos.

Relacionado