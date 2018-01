Investigado por estupro de meninas em Mato Grosso é capturado no Acre

Um homem investido por estuprar duas meninas, de 13 e 16 anos, na cidade de Cáceres, no Mato Grosso, foi capturado no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. O suspeito foi preso na sexta-feira (26) pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap).

Além dele, o Necap conseguiu ainda capturar Volff Teixeira do Nascimento, foragido do sistema semiaberto e preso no domingo (28). Nascimento estava escondido na Rua Dom Giocondo, bairro Airton Sena.