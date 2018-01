Inscrições para cursos de idiomas e de Libras têm início nesta segunda-feira (29); serão ofertadas mil vagas

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL), abre nesta segunda-feira, dia 29, o processo seletivo do primeiro semestre de 2018.

Em Rio Branco serão ofertadas mil novas vagas nos cursos de inglês, espanhol, francês, italiano e libras. Alunos da rede pública que estejam matriculados no ensino fundamental (6º ao 9º ano) e no ensino médio têm prioridade. Caso haja vagas remanescentes, elas serão preenchidas pela comunidade, de acordo com os critérios do edital.

Segundo o calendário, os alunos da rede pública devem efetuar as inscrições a partir desta segunda (29) até a quarta (31).

As inscrições para a Comunidade serão realizadas nos dias 1 e 2 de fevereiro. Já as inscrições para o curso de Libra acontece em data especifica: dia 5 de fevereiro.

Os interessados devem comparecer a sede do CEL, munidos dos seguintes documentos: cópia do RG, comprovante de escolaridade e de endereço. A distribuição de senhas terá início as 07h30. Horário de Atendimento será das 8h às 15h.

Todo o processo de inscrição, seleção e matrícula para as novas vagas está discriminado na publicação. No primeiro semestre o processo terá apenas a etapa presencial, ou seja, os interessados deverão comparecer ao CEL nas datas especificadas no edital a fim de pleitear uma vaga em um dos cursos oferecidos.