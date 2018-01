Grupo de Bittar já sabe quem gravou reunião e de que partido veio

Pessoas ligadas ao ex-deputado federal Márcio Bittar, pré-candidato a senador do Acre pelo PMDB, já sabem a quem pertence o celular que gravou reunião de “lavagem de roupa suja”, já demasiadamente explorada por servidores comissionados do Governo que recebem para trabalhar nas redes sociais. O araponga seria remanescente do próprio PT, mas não teria interesse em ajudar o ex-partido. O objetivo seria atingir pessoas dentro da própria oposição por causa da disputa da vaga de vice na chapa em cuja cabeça estará o senador Gladson Cameli (PP). Esse “espião” seria o mesmo que passou a um jornalista local inclusive fotos da ida do prefeito Marcus Alexandre (PT), pré-candidato a governador, a um terreiro de macumba. “A gente já sabe quem é a figura, mas não vamos mexer com isso. Vamos só avisar a toda a oposição de quem se trata”, disse ao Blog um dos homens de confiança de Marcio Bittar.

