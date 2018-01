Ex. Prefeito Nilson Areal declara apoio a Cristóvam Moura

O EX. Prefeito do Município de Sena Madureira Nilson Areal, declarou apoio total à pré-candidatura do diretor do DERACRE Cristóvam Moura que ira concorrer às eleições de outubro para deputado federal. A declaração do ex. prefeito foi feita durante um evento realizado pelo PDT no último final de semana no município, em sua fala Nilson Areal disse: “Cristovam Moura está preparado e dispõem de todas as qualidades para representa bem os Sena Madureirense na Câmara Federal”, Nilson também relatou que Sena Madureira precisa com urgência de um legítimo representante para que o prefeito não tenha que se humilhar todas as vezes que vai a Brasília atrás de emendas parlamentares, e que por falta de um representante legítimo Sena sempre fica com a menor parte dos recursos.

E por este motivo vai empenhar todo seu esforço para que Cristóvam seja o candidato mais votado em Sena Madureira nas eleições deste ano.

Finalizou fazenda um agradecimento também ao pai do jovem candidato Dr. Elias de Moura que muito tem feito pela comunidade mais carente do município.

Ronaldo Duarte