Ex-prefeito acha que facções já mandam mais que o Governo do PT

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), já não tem mais dúvidas sobre quem manda mais no Estado, se o Governo petista de Tião Viana ou as facções. Pelo número de cadáveres contados só em janeiro, mais de 30, maioria julgados, condenados e executados pelo crime organizado, não há como negar que o governador perdeu o controle. “Perdeu o controle total”, afirma a liderança do Vale do Juruá.

Pior que a perda desse controle das rédeas de segurança é o fato de os governos petistas serem culpados pela situação em que o Acre e o Brasil chegaram, segundo Sales. Para ele, essa geração de criminosos das facções é toda nascida no período de poder do PT. “A esquerda, com essa ideia de que bandido é coitadinho, é vítima da sociedade, e controlando todo o mercado, atando a economia, deixando de gerar emprego e renda, acabou gerando esse exército paralelo de bandidos que agora é que mandam no Acre”, diz o ex-prefeito, que não é candidato a nada nessas eleições. “Posso falar porque não sou candidato a nada. Eles não podem me acusar de estar fazendo politicagem”, afirma.