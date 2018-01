Ex detento e integrante de facção pede pra sair

Através de um vídeo gravado dentro de uma Igreja Evangélica e na companhia de um pastor o ex detento e integrante de uma facção criminosa Emerson, mais conhecido por “Caverinha” alegando que agora é pai, e que se batizou e declara ter abandonado o crime pede a facção denominada Primeiro Comando da Capital -PCC para “devolver a camisa “, ou seja, sair da facção e promete seguir a vida evangélica.

O pastor que inicia a gravação termina apelando aos chefes do PCC que considerem a decisão de Caverinha e termina o vídeo abençoando a todos da facção.

Emerson Caverinha começa sua fala se apresentando com o nome próprio, em seguida o apelidou e o número da senha dele no Comando, depois faz o apelo para sair.

Nos estatutos das facções, um membro só pode sair em três circunstâncias: “sendo morto; :rasgando a camisa” neste , caso corre risco de represália, pois normalmente, quando se “rasga a camisa” significa que está saindo de uma facção para ingressar em outra. Ou quando “devolve a camisa” que significa sair e entrar em uma Igreja, da qual jamais poderá sair, caso contrário é considerado traidor ao extremo, pois teria usado Deus, e a pena é de morte para quem assim agir. Se firmado na Igreja será deixado definitivamente em Paz.

Veja vídeo

Relacionado