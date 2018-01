Esquenta do Carnaval seleciona 18 concorrentes ao título de realeza 2018

A pré-seletiva das realezas que aconteceu na noite deste domingo (28), escolheu as candidatas que disputarão o reinado do Carnaval de Rio Branco no próximo mês. A escolha das rainhas hétero, gay e travesti aconteceu no estacionamento do estádio Arena da Floresta e contou com a presença de cerca de 1700 pessoas que prestigiaram a seleção das cinco candidatas de cada categoria para disputar a grande final que acontecerá no dia 9 de fevereiro.

Ao som da bateria do grupo Sambase, a folia começou animando o público desde 18h, uma hora antes de começar a seletiva. No total participaram da pré-seletiva 26 concorrentes e somente 18 foram selecionados para a próxima e íltima etapa do concurso das realezas.

Trazendo um slogan “Tem Folia na Cidade”, os organizadores destacaram o concurso deste ano como um dos mais concorridos, já que contou com a presença expressiva de candidatas a realeza. “Uma seletiva difícil com belas candidatas e que serviu como o esquenta do Carnaval deste ano que vem com muitas atrações regionais”, destacou o presidente da Fundação Garibalde Brasil, Sérgio de Carvalho.

A seletiva começou apresentando as rainhas, todas elas tiveram a oportunidade de se apresentar para o público e principalmente aos jurados que analisavam os quesitos de samba no pé, simpatia e beleza plástica, o que garantiu a pré-seleção das candidatas Andreia Gadelha, Carol Souza, Irlene Lins, Gabriela Alencar e Kalliny Santiago para a final, onde serão avaliadas nos quesitos fantasia e comunicação.

Em seguida as concorrentes a rainha gay se apresentaram e levaram o público ao delírio. Sem qualquer parte física alterada com silicone ou algo do tipo como recomenda o regulamento, todas fizeram suas apresentações ao ritmo da bateria da Sambase. Os candidatos classificados para a final foram Dheyla Martins, Clara Cristina, Aline Venturine, Ramona Sindel, Wendy Sayonara e Nega Rodrix.

Na disputa das cinco vagas para a final do cargo de realeza travesti, o embate foi acirrada. As sete inscritas levantaram as torcidas dos grupos de quadrilha junina dos bairros que colocaram suas representantes, assim como na seletiva da rainha gay. As concorrentes que estão classificadas são Natacha Houston, Ellen Hanashara, Thayna Silva, Rose Endrew e Jhully Sayonara.

Como só se inscreveram para disputar o cargo de rei Momo três concorrentes e todos estavam dentro do peso estabelecido que pelo regulamento que era de 110 kg, com erro de balança de até 2 kg para menos, os candidatos Mauro Café, Dudu e Junior Lima fizeram uma apresentação simbólica e estão classificados para a final.

As candidatas Gabriel Alencar e Kalliny Santiago destacaram que a seletiva foi muito disputada e que todas estavam de parabéns pelas apresentações. “Deu um nervosismo, pois não ouvi os locutores dizer que estavam chamando por ordem alfabética, e quando me chamaram por último o nervosismo foi ainda maior, mas agora que foi selecionada, vamos nós preparar e esperar a grande final”, disse Kalliny.

Gabriela Alencar disse que por ser a primeira ficou muito nervosa, mas na hora que começou a sambar ficou mais tranquila. “Quando a bateria começou a tocar e comecei a sambar, tudo ficou mais tranquilo e deu tudo certo. Se Deus quiser vamos fazer ainda melhor na final”, destacou.

A finalista a rainha travesti, Jhully Sayonara disse que todas competidoras fizeram seu melhor, mas os jurados só podem escolher cinco para a final. “Tenho certeza que a apresentação na final será ainda melhor e teremos uma disputa muito difícil para os jurados”, ressaltou Sayonara.

O candidato a rei Momo, Marcos Café, que têm vários titulos no Carnaval de Rio Branco, revelou que o dinheiro da premiação é tentador, mas a emoção e o gostar do Carnaval é que motiva mais ainda a participação nos concursos.

A grande final será realizada no próximo dia 9 de fevereiro em local que ainda será definido pela direção da Fundação Garibalde Brasil.