Em Sena, jovem ingere 24 cápsulas de morfina e está na UTI de Rio Branco

Um garoto de 16 anos de idade, residente no Bairro Segundo Distrito de Sena Madureira, tentou por fim à própria vida na última sexta-feira, 26. De acordo com informações, ele ingeriu 24 cápsulas de morfina – um medicamento utilizado no controle de dores muito fortes, em casos de doenças graves, como o câncer.

Socorrido por familiares, o jovem foi levado imediatamente para o Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, mas devido a gravidade da situação foi transferido para Rio Branco.

No trajeto até a capital acreana, o garoto chegou a sofrer duas paradas cardíacas, porém, foi reanimado. Mesmo assim, ele se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em estado grave.

Informações extraoficiais indicam que o garoto tomou essa atitude extrema de por fim á própria vida por não ter sido aprovado no ano letivo 2017.