DISCUSSÃO: Marido é preso após esfaquear mulher em residência

Em Rondônia

Dionatan foi apresentado na Central de Flagrantes para as devidas providências. A vítima foi medicada e passa bem.

Dionatan U. S. S., 28, foi preso na noite de domingo (28) após esfaquear a esposa de 22 anos em uma residência no bairro Nova Porto Velho, na capital.

De acordo com informações da polícia, o casal iniciou discussão a respeito do filho da vítima. Com raiva, a mulher trancou a casa e deixou o marido para fora. Porém, o homem tinha uma cópia da chave e conseguiu novamente entrar. A vítima se armou com uma faca e durante a luta corporal, o suspeito conseguiu tomá-la e desferiu dois golpes nela – um no rosto e outro na perna esquerda.

Em seguida, o suspeito tentou fugir em uma moto, mas a mulher furou os pneus. Ele saiu caminhando e logo foi detido por uma equipe da PM.

