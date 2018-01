BRUTO: Oficial de Justiça espanca ex-mulher após acusá-la de furtar dinheiro

Em Rondônia

A Polícia Militar prendeu no sábado (27), o oficial de Justiça L. A. N. E., 64, acusado de agredir a ex-mulher de 55 anos em uma residência no bairro São João Bosco, na região Central de Porto Velho.

Conforme a ocorrência, a mulher foi levada pelo filho para almoçar na casa do pai – suspeito. Após um certo tempo, o idoso teria passado a acusar a ex-mulher de ter furtado R$ 1.000,00 dele. Enfurecido, o suspeito começou a agredir a mulher com socos e pontapés. Outras duas familiares tentaram impedir e também foram agredidas com puxões de cabelos.

Um vizinho acionou a PM, uma guarnição foi ao local e prendeu o oficial em flagrante. Ele foi levado para a Central de Polícia.