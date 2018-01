Alagoas: homem de 59 anos é preso suspeito de estuprar menina de 11

O suspeito é vizinho da vítima

Uma menina de 11 anos denunciou à polícia ter sido estuprada por um homem de 59 anos, no bairro do Trapiche, em Maceió. Ele foi preso no domingo (28) e Central de Flagrantes I.

De acordo com informações repassadas pela polícia ao ‘G1’, a menina denunciou o suspeito, identificado como Willian Laércio Teixeira da Costa, que é seu vizinho.

A vitima e o suspeito foram encaminhados para a Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde o suspeito foi autuado. A menina ficou sob os cuidados de uma conselheira tutelar.