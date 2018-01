Acreano que tirou mil na redação do Enem é cabo da PM e estudou em escola pública

O acreano que alcançou os mil pontos na redação do Enem 2017 é um cabo da Polícia Militar que toca na banda de música e estudou em escolas públicas. Aos 27 anos já passou várias vezes no Enem, inclusive para o curso de Direito, com folga, nas provas de 2016, mas não quis entrar para essa faculdade. Marcos Paulo Souza de Carvalho é nome do gênio. Ele é filho do radialista e cantor gospel Isaque Carvalho, da Assembleia de Deus, e sobrinho do pastor Enoque Brandão. Cursou o primário e básico nas escolas João Aguiar, no Manoel Julião, e no Cerb, no centro de Rio Branco.

Com a pontuação alcançada essa ano, Marcos Paulo entra para o curso de medicina, entre os primeiros, mas também ainda não decidiu se vai se matricular. Os pais, Isaque e Raimunda Carvalho, disseram ao Blog que evitam fazer escolhas pelo filho. “A gente deixa ele a vontade, até porque ele passou em várias vestibulares nos últimos anos, inclusive em faculdades fora do Acre”, diz o pai, orgulhoso. Tímido, Marcos Paulo segue a rotina diária de se apresentar cedo no trabalho, a Polícia Militar.