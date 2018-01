Mulher é  morta a tiro quando  chegava em casa

A jovem Luciana Damasceno da Costa, de 28 anos, foi morta a tiro na noite deste sábado (27), quando chegava em casa em companhia de uma prima.

De acordo com o que a polícia condeguiu apurar, Luciana morava na travessa Cegonha no Conjunto Novo Horizonte, região fo bairro Floresta e teria saído de casa em companhia de uma prima onde foram a um supermercado no mesmo bairro.

Segundo a prima quando as duas retornavam a pé perceberam que uma moto as acompanhava a certa distância, mas ela e a vítima optaram por não olhar para trás temendo ser uma tentativa de assalto.

Quando chegaram em frente a residência, o piloto da moto acelerou e o garupa saltou e efetuou um tiro que atingiu Luciana que correu e entrou em casa.

A prima correu também e ao entrar já encontrou Luciana caída na sala e apresentando um ferimento na axila.

Imediatamente o SAMU e Polícia Militar foram acionados.

A equipe de suporte avançado do SAMU foi atender a ocorrência, mas a vítima morreu no lugar que caiu na sala.

Segundo a equipe médica o tiro que atingiu a axila transfixou e perfurou o coração da jovem.

Peritos do Instituto Médico Legal – IML resgataram o corpo para exame cadaverico.

De acordo com informações a Polícia Civil já tem o nome do suspeito do crime.

Relacionado