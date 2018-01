URGENTE: Aeronáutica confirma que meteorito caiu em região isolada entre o Acre e o Peru 

Imagens de um objeto não identificado ganharam as redes sociais na noite deste , 27. Moradores de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre presenciaram o fenômeno que foi gravado por câmeras de celulares. Com a grande repercussão, o ac24horas entrou em contato com o Comandante do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, Rômulo Barros, que informou que os telefones da Unidade não pararam de tocar depois que as imagens se espalharam pela rede.

O comandante revelou que entrou em contato com o Centro de Navegação da Infraero no Juruá, que confirmou que o objeto registrado se tratava de um meteorito que rasgou os céus do Acre e caiu em uma área isolada entre o Estado do Acre e a região de Pucalpa, no Peru. Foi informado ainda para os bombeiros que no momento em que o meteorito sobrevoava o Acre nenhum voo internacional estava no espaço aéreo acreano.

Nas próximas horas a Aeronáutica deve emitir nota oficial esclarecendo os fatos.