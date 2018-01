Um homem morre e outro fica ferido no bairro São Francisco, em Rio Branco

Um homem morreu e o outro ficou ferido após um suspeito atirar contra as vítimas. O crime ocorreu na madrugada deste sábado (27) na Estrada do São Francisco, em Rio Branco. Wila Muniz de Moura, de 27 anos, foi alvejado com três tiros e não resistiu aos ferimentos e morreu. O amigo dele, que não teve o nome divulgado, também foi atingido e encaminhado ao hospital.