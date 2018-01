Polícia captura mais um detento que fugiu da penitenciária de Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil capturou no final da tarde desta sexta-feira (26), Erick da Silva, de 21 anos, um dos 16 detentos que fugiram do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, no dia 22 de julho de 2017. Ele foi encontrado no bairro da Lagoa e é o nono fugitivo recapturado.