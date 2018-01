Menor de 17 anos se entrega à polícia após ordem do pai e confessa participação na morte de jovem decapitada no AC

Débora estava desaparecida desde o último dia 9 de janeiro e foi encontrada pela família no dia 13 em uma região de mata no bairro Caladinho, em Rio Branco.

As informações sobre o menor ter confessado a participação foram confirmadas pela advogada que representa ele, que não quis ser identificada para preservar o adolescente. Ao G1, ela relatou que o pai trabalha como pedreiro e que a família decidiu se mudar de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para Rio Branco em busca de uma vida melhor.