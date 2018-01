MARIA DA PENHA: Após ingerir bebida alcoólica, mulher vai atrás do ex e leva surra

Na delegacia, Márcio fez várias ameaças de morte à mulher, caso ficasse preso.

Por volta das 2 horas da madrugada deste sábado (27), Márcio André O. C., 35, foi preso acusado de surrar a ex-mulher de 28 anos durante discussão motivada por ciúmes. A prisão ocorreu em uma residência no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

A vítima informou que estava ingerindo bebida alcoólica com uma amiga em casa, quando resolver ir até a residência do ex tentar reatar o casamento. Os dois conversaram e decidiram voltar juntos para a casa da vítima. Todavia, no meio do percurso iniciaram discussão por motivos de ciúmes.

Tomado pela fúria, Márcio passou a desferir socos, enforcar e arrastar a mulher pelo chão. Uma testemunha interveio e a vítima conseguiu correr. Porém, quando ela chegou na residência, o homem já o aguardava. Ela se escondeu na casa de uma vizinha e acionou a PM.

O suspeito foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Na delegacia, Márcio fez várias ameaças de morte à mulher, caso ficasse preso.