Jovens são presos por forçar irmã de 13 anos a fazer sexo com homem por R$ 30 no interior do Acre

Dois jovens foram presos suspeitos de negociar a própria irmã, de 13 anos, pela quantia de R$ 30 e forçá-la a fazer sexo com um homem. O caso ocorreu na Comunidade Igarapé Mamoré, a 58 quilômetros de Tarauacá, no interior do Acre. A menina está com o Conselho Tutelar e vai ser encaminhada para um abrigo.